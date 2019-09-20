Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve jandarma ekiplerince, Ankara'nın Akyurt ilçesi Karacabey mevkisinde yol kontrolü yapıldı.

Kontrol sırasında iki yolcu otobüsünün bagajındaki 85 kasada yaklaşık 1,5 ton istavrit taşındığı tespit edildi.

Yapılan incelemede balıkların 8-9 santimetre olduğu ve boy yasaklarına uymadığı, ayrıca nakil ve sevk belgelerinin de bulunmadığı belirlendi.

İnsan sağlığı açısından tüketime uygun olmadığı anlaşılan balıklar veteriner raporuyla imha edildi.

Otobüs şoförlerine para cezası verildi.

Kaynak: AA