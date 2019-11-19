Türkiye
Otobanda seyir halindeki benzin tankeri yandı19 Kasım 2019 Salı 11:34 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 11:41
Bursa'da otobanda seyir halinde olan bir benzin tankeri alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bursa - İzmir - İstanbul otoyolu Mudanya kavşağında seyir halindeki bir benzin tankeri aniden yanmaya başladı.
Alev topuna dönen tanker, seyir halindeki diğer araç sürücülerine de zor anlar yaşattı.
İzmir istikametinden Mudanya kavşağına kadar olan bölüm trafiğe kapatıldı.
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, benzin tankerinin söndürülmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: İHA