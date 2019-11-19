Türkiye

Otobanda seyir halindeki benzin tankeri yandı

19 Kasım 2019 Salı 11:34 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 11:41

Bursa'da otobanda seyir halinde olan bir benzin tankeri alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.