Muğla'da gece saatlerinde başlayan sis sabah da etkisini sürdürdü.

Yüksek kesimlerde daha çok gözlenen sis, kara yollarında görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı.

Menteşe'nin üzerini kaplayan sis ise güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı.

Kaynak: AA