Türkiye
Muğla'da sis etkili oldu19 Kasım 2019 Salı 11:29 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 12:19
Yüksek kesimlerde daha çok gözlenen sis, Muğla'yı çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.
Muğla'da gece saatlerinde başlayan sis sabah da etkisini sürdürdü.
Yüksek kesimlerde daha çok gözlenen sis, kara yollarında görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı.
Menteşe'nin üzerini kaplayan sis ise güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı.
Kaynak: AA
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