Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kumar baskını: 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kumar oynarken yakalanan ve COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Kumar
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