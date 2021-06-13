Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynarken yakalanan ve COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem başlatıldı.