Türkiye
Osmaniye'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı20 Eylül 2019 Cuma 14:52 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 15:18
Jandarma ekiplerince Kadirli ve Sumbas ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'de iki ayrı ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesi Akdam köyünde F.T. ve Kadirli ilçesi Kiremitli köyünde O.S'nin ikametlerine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Dora" nın da katıldığı aramalarda 22 kilo 36 gram esrar, 47 kök Hint keneviri ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen zanlılar F.T. ve O.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu operasyonu Sumbas Osmaniye kadirli