Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 9 ay süren çalışma sonucu 13 Eylül'de Bingöl, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA