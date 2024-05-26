Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 26.05.2024 10:04

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında aynı istikamete seyir halinde olan ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Otomobillerden biri hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki otomobilde bulunan kişiler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazaya karışan otomobilde bulunan Mehmet Işıklar ve Serkan Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Furkan ve Kevser Gök yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Osmaniye Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı 43 milyon doları aştı
11:03
Baraj ve sulama kanalları için DSİ'den uyarı
10:10
Konya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
10:16
Rusya Harkiv'de mağaza vurdu: Ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı 40'a çıktı
10:17
TBMM'nin bu hafta da gündemi yoğun
09:37
Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor
Rusya Harkiv'de mağaza vurdu: Ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı 40'a çıktı
Rusya Harkiv'de mağaza vurdu: Ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı 40'a çıktı
FOTO FOKUS
Bir kültür hafızası: Türk Ocağı Salonu
Bir kültür hafızası: Türk Ocağı Salonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ