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Türkiye
İHA 26.05.2024 09:35

Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Edirne ve Iğdır'da gerçekleştirdiği operasyonlarda, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan iki tırda yaklaşık 255 litre likit metamfetamin ve 370 kilogram esrar ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Ekiplerce Dilucu ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, her iki kapıya gelen araçlar mercek altına alındı.

Şüpheli taşıtlara yönelik incelemelerini derinleştiren ekipler, x-ray tarama sistemine sevk edilen araçlarda şüpheli yoğunluk tespit etti. Bunun üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirildi.

Aracın yakıt deposuna gizlemişler

Ekipler, Iğdır'daki Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen tırda yaptığı aramada, aracının yakıt deposuna eklenmiş zula içerisinde 255 litre likit metamfetamin tespit etti.

Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da ekipler, bir tırdaki yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetlerde 370 kilogram esrar türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

İki farklı noktada yapılan operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Iğdır ve Edirne cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

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Ticaret Bakanlığı Narkotik Uyuşturucu
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