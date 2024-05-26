Çarpışan otomobillerden biri dereye uçtu: 8 yaralı

Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde otomobil ile başka bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

Kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçarken olay yerinde can pazarı yaşandı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker çıkartıldı. Eren B, Yağmur B, Şenay B., Ali T. Mehmet N. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.