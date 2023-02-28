Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kızyusuflu köyü Acaroba mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, söndürme çalışması sürüyor.
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını
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