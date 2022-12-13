Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 05:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Kadirli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,93 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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