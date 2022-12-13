Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 03:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belediye otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toplu taşıma aracına ve demir bariyerlere çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Musa Soyulgan idaresindeki otomobil, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden belediyeye ait toplu taşıma aracına ardından demir bariyerlere çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Soyulgan'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soyulgan, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Öte yandan, ikiye bölünen otomobilin ve parçalarının etrafa saçılmasıyla yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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