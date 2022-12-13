Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Antalya'da selden zarar görenleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.
Soylu, selden etkilenen seraları ve iş yerlerini gezdi, saha çalışmalarını yerinde inceledi.
Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, zararların giderilmesi konusunda gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.
Kumluca Kaymakamlığında ilgili birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı yapan Soylu, dün geceden itibaren yaşananlar hakkında bilgi aldı.
Hasar tespit çalışmalarını da değerlendiren Soylu, bölgede yapılması gerekenler hakkında talimatlar verdi.
Bakan Soylu, koordinasyon toplantısı sonrası saha çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalara Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı.
Kumluca ve Finike ilçelerinde okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.
Etiketler: Antalya
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