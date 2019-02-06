Türkiye

Osmaniye merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:13 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:21

Örgütün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında 1 muvazzaf astsubay ile polis memurunun da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, öğrencilerin örgüte kazandırılmasında aktif rol oynayan, çoğunluğu FETÖ/PDY'ye ait dershanelerde öğretmenlik yapmış şüphelilere yönelik Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Sivas, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Gümüşhane'de görevli astsubay ile Adıyaman'da görevli polis memurunun da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: AA Etiketler: Osmaniye operasyon fetö

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.