Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, öğrencilerin örgüte kazandırılmasında aktif rol oynayan, çoğunluğu FETÖ/PDY'ye ait dershanelerde öğretmenlik yapmış şüphelilere yönelik Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Sivas, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında Gümüşhane'de görevli astsubay ile Adıyaman'da görevli polis memurunun da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA