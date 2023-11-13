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Türkiye
AA 13.11.2023 10:19

Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Sinop ve Zonguldak arası denizde fırtına uyarısı yapıldı.

Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda Zonguldak-Sinop arasında akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 kilometre bölü saat fırtına şeklinde eseceği, Salı günü sabah saatlerinde ise fırtınanın etkisini kaybedeceği uyarısı yapıldı.

Sinop Valiliği fırtına sebebi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunması hakkında uyarıda bulundu.

Öte yandan Karadeniz'de yol alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, fırtına riski nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

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Fırtına Karadeniz Bölgesi Sinop Zonguldak
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