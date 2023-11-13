İzmir Valiliği uyardı: Çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara (Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."