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Türkiye
DHA 15.10.2024 14:08

Organik bostan uyuşturucu tarlası çıktı

İstanbul Sarıyer'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle 'Bostan baba' olarak bilinen Ali Tarık A.'ya ait bostana yapılan baskında boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan hint keneviri ve satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda 2 bin euro para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül- 12 Ekim tarihleri arasında çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri 12 Ekim Cumartesi günü söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evde yakalanarak gözaltına alınan Özkan A. ve Yasemin D. uyuşturucu maddeyi Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin ettiklerini söyledi. Şüphelilerin verdiği adrese basın yapıldı.

Organik bostan uyuşturucu tarlası çıktı

4 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda, uzunlukları yaklaşık 2 metreyi bulan 8 hint keneviri kökü ele geçirildi. Ele geçirilen hint kenevirinin yaklaşık 13 kilo olduğu öğrenildi. Operasyonda ayrıca, çok sayıda uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bostanın, kamuoyunda 'Bostan baba' olarak bilinen ve birçok ünlü ismin ziyaret ederek destek verdiği Ali Tarık A.'ya ait olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Ali Tarık A.'nın yanı sıra bostanda çalıştıkları belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Uyuşturucu Hint Keneviri
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