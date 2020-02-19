Yasa dışı organ naklinde vericiler internet üzerinden paylaşılan ilanlarla bulunuyor. Sahte kimlik ya da pasaport kullanarak nakil yapmaya çalışıyorlar. Organ mafyasının yeni yöntemi, deşifre oldu. Polis, İstanbul'da bir hafta arayla organ kaçakçılarına yönelik iki operasyon düzenledi. Her iki çetenin de izlediği yol aynıydı.

Haberleşme sosyal medya hesapları üzerinden yapılıyordu. Çete, organlarını satmaya çalışanları ya da aracılarla buradan haberleşiyordu.

Türkiye'de organ nakli için iki şart bulunuyor. Ya alıcı ve verici arasında akrabalık bağı bulunacak ya da kişiler arasında uzun yıllara dayalı bir "minnet bağı" olacak. Bu bağın da, Etik Komisyonu Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.

19 organ kaçakçılığı olayına müdahale edildi

Organ mafyası burada devreye giriyor. Tarafları akraba gibi göstermek için sahte kimlik ya da pasaport üretiliyor. Bu belgelerle hastanelere yapılan başvuru ile nakil operasyonu yasal gibi gösteriliyor.

İstanbul polisi, şimdiye kadar organ kaçakçılarının anlaşmalı olduğu herhangi bir hastane tespit etmedi. Aksine, hastanelerden ya da vericinin yakınlarından gelen ihbarlarla takibe başladı. Mercek altına alınan çete üyeleri tek tek yakalandı.

TRT Haber, İstanbul'da 2019 yılına ilişkin organ ve doku ticareti verilerine ulaştı.

Polis, bir yılda 19 organ kaçakçılığı olayına müdahale etti. 70 organizatör hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 11'ü tutuklandı.