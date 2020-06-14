Ordu'nun Altınordu ilçesinde üç simitçi işletmesi bulunan Bahtiyar Bodur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ocak 2019'da Ordu'ya yaptığı gezi sırasında, dükkanını ziyaret ettiğini söyledi.

Bodur, bu ziyarette simit ikramında bulundukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vatandaşlara ve çocuklara simit dağıttığını ifade etti.

"Fındığı simitle nasıl buluşturabileceğimizin araştırmalarını yaptık"

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine öneride bulunduğunu anlatan Bodur, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Simitte neden Ordu'nun da fındığını kullanıp bu ürünü de öne çıkarmıyorsunuz?' önerisi olmuştu. Biz de bu öneri üzerine hemen çalışmalarımıza başladık. Fındığı simitle nasıl buluşturabileceğimizin araştırmalarını yaptık" dedi.

"Fındıklı simidi ürettiğimiz günden bu yana çok rağbet görüyor"

Toplum tarafından çok sevilen simidi Ordu ve Giresun fındığı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bodur, "Şu anda seri şekilde fındıklı simidin üretimini yapıyoruz. Oldukça da talep aldık. Fırına gelen birçok müşterimiz fındıklı simidi tercih ediyor. Fındıklı simidi ürettiğimiz günden bu yana çok rağbet görüyor" diye konuştu.