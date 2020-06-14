Alınan bilgiye göre, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Mimarsinan Mahallesi Elmacık Dere mevkisinde pozitif vakalar tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.

Dilovası Kaymakamlığı tarafından, Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

"Koronavirüsün asker uğurlamasında bulaştığı haberleri doğru değil"

Mimar Sinan Mahallesi muhtarı Alaattin Durmuş, bir fabrikada çalışan kişi ile eşi ve çocuklarında COVID-19 görülmesi üzerine Kaymakamlık kararıyla Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina uygulandığını söyledi.

Bazı medya organlarında koronavirüsün asker eğlencesinde bulaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını aktaran Durmuş, "Koronavirüsün asker uğurlamasında bulaştığı haberleri doğru değil, eğlence falan olmadı. 5-10 genç sadece kendi aralarında askeri terminale götürmüşler. Yemek verme, eğlence yapmak için 100-150 kişi bir araya gelinmedi. Fabrikada çalışan bir vatandaşımıza koronavirüs bulaşmış, o da ailesine bulaştırmış. Şu an ailesiyle hastanede karantinaya alındı. Kaymakamımız da tedbir amaçlı karantina uygulamıştır" dedi.