Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Akkuş ilçesine bağlı Düğencili Mahallesi'nin bu gece yarısından itibaren giriş ve çıkışları kapatılarak karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ordu İli Akkuş İlçesi Düğencili Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli Akkuş İlçesi Düğencili Mahallesi’nde 26.04.2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına;çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."