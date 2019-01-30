Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde "Sıfır Atık Projesi" yürütüldüğünü anımsattı.

Kentte projenin bir yıldır sürdürüldüğünü dile getiren Tekintaş, "Önemli olan atıkların sadece bir çöp olmadığı, onun ötesinde doğayı kirleten, çevremizi rahatsız eden, özellikle sağlığımıza, ekonomimize zarar veren bir uygulama olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunun için çöpten geri dönüşümü en iyi şekilde sağlamaya, ülkemize ekonomik katkı sunmaya ve çevremize olan zararı önlemeye gayret ediyoruz." dedi.

Tekintaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının naylon poşet kullanımının sonlandırılmasına yönelik çalışmalarına işaret ederek, bu kapsamda kendilerinin de hazırladıkları bez torbalarla yeni uygulamaya geçtiklerini söyledi.

Bez çanta kullanımının önemine dikkati çeken Tekintaş, "Bu uygulamada Büyükşehir Belediyesi 50 bin bez torbamızın dağıtımını, ilimizin tamamında gerçekleştireceğiz. Yapılan bu çalışmaya, özellikle Sıfır Atık Projesine büyük bir katkı sunacağımıza inanıyoruz." dedi.

Naylon poşetlerin, marketlerde ücretli olduğunu hatırlatan Tekintaş, şunları kaydetti:

"Bize düşen görev naylon poşet kullanımını sıfırlamak ve inşallah onun yerine bez torbalarla filelerle alışveriş imkanını halkımıza sağlamış olmak. Başlatacağımız bu uygulamayla halkımızın daha da rahat edeceğini, marketlerimizin bu hususta sıkıntıdan kurtulacağını, özellikle poşeti satmak yerine poşeti üretmemek ve plastikten kurtulmak üzere doğa ile çevreyi de koruyacağımızı düşünüyorum."

Açıklamanın ardından Tekintaş, vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Kaynak: AA