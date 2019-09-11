Türkiye
Onlarca şeftali kasasının altında kaldı11 Eylül 2019 Çarşamba 21:32 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:42
Ankara Toptancı Hali’nde onlarca şeftali kasasının üzerine devrilmesiyle şeftalilerin altında kalan şahıs, hafif yaralandı.
Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Toptancı Hali’nde meydana geldi.
Hal’de bir iş yerinde çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir işçi, şeftali kasalarını dizdiği sırada arkasında bulunan onlarca şeftali kasası aniden işçinin üzerine devrildi.
Onlarca kasa şeftalinin altında kalan şahıs, hafif yaralandı. Şahsın, kilolarca şeftalinin altında kaldığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler: toptancı hali şeftali