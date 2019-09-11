Türkiye
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı11 Eylül 2019 Çarşamba 19:24 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:27
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Betül Sana Yalçınkaya yönetimindeki 53 DU 569 plakalı otomobil ile İbrahim Bozkurt'un kullandığı 58 FT 701 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Yalçınkaya'nın kullandığı otomobil devrildi, diğer araç araziye sürüklendi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdullah Tokuş, Metin Doğruyol ve Oktay Kara yaralandı.
Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası