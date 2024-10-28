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Türkiye
İHA 28.10.2024 15:52

Önce seyir halindeki araca sonra park halindeki otomobile çarptı

Tekirdağ'da 15 yaşındaki çocuk, önce seyir halindeki araca ardından park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, araç sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı.

15 yaşındaki araç sürücüsü A.A.’nın kullandığı araç, Pınarça istikametinde doğru seyir halinde olan S.G. yönetimindeki araca, ardından da park halindeki bir araca çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kaza esnasında yaralanan 15 yaşındaki A.A. olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralı A.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Önce seyir halindeki araca sonra park halindeki otomobile çarptı
Önce seyir halindeki araca sonra park halindeki otomobile çarptı
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