Balıkesir Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk sularına bırakılarak lastik bot içinde ölüme terk edilen 21'i Kongo, 7'si Suriye, 2'si Somali, 1'i Orta Afrika ve 1'i Irak uyruklu toplam 32 kaçak göçmeni kurtardı.

[Fotoğraf: DHA]

Sahil güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.