İddiaya göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Temmuz'da Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde yapımı devam eden okul inşaatından demirler çalındı. Durumu fark edenler, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Mobilya İhtisas Sanayi bölgesindeki mobilya firmalarından hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.
Okul inşaatında 300 bin TL değerindeki demirleri çalan şüpheli E.Ç., jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA