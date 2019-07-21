Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akşam saatlerinde Şentepe Şehit Cevdet Yeşilay Polis Merkezi ve Karşıyaka Şehit Alper Zor Polis Amirliğinin sorumluluk bölgelerine giren, vatandaşların yoğun olduğu park ve yeşil alanlarda, umuma açık eğlence yerlerinde, sabit yol uygulama ile kapama noktalarında asayiş ve huzur denetimleri yapıldı.

5 bin 234 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ve bin 604 aracın denetimini gerçekleştiren ekipler, aranan 8 kişiden 3'üne 2 bin 711 lira idari para cezası uyguladı.

Uygulamada, 29 araca 30 bin 517 lira idari para cezası verildi, 3 araç da trafikten men edildi. Kontrolü yapılan 48 iş yerinden birine ruhsatsız olduğu gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptığı denetimler sonucunda, 5 buçuk kilogram kaçak tütün, 13 kutu makaron, 27 paket kaçak sigara, 2 kurusıkı tabanca 67 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA