Adnan Oktar suç örgütüne 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 169 kişi yakalanarak tutuklanmıştı.

Çok sayıda örgüt üyesi itirafçı oldu. İtirafçı olanlar arasına örgütün önemli isimlerinden Altuğ Revnak Eti de eklendi. Eti, 30 yıldır bünyesinde bulunduğu örgüt hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

150 sayfalık ifadesinde başkanı olduğu Doğa Bilimler Derneği'nin Oktar'ın talimatıyla kurulduğunu söyleyen Eti; ajanlık faaliyeti, kara para aklama, küçük yaşta kız çocuklarının cinsel tacize uğraması ve turnike sistemini ayrıntılarıyla anlattı.

Örgütün ABD, İsrail ve Vietnam bağlantılarını sağladığı da iddia ediliyordu. Eti, bu konuda ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Tekirdağ Cezaevi'nden tahliye edilen Altuğ Revnak Eti ile birlikte itirafçı sayısı 33'e yükseldi.

Kaynak: TRT Haber