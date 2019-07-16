Adnan Oktar suç örgütüne dair iddianamedeki mağdur ifadeleri tüyler ürpertti

Kaş kazıma, saç kestirme, başından aşağı yemek dökme ve darp. Bunlar, Adnan Oktar suç örgütünün, üyelerine uyguladığı cezalardan bazıları.

Adnan Oktar suç örgütüne dair iddianamedeki mağdur ifadeleri tüyler ürpertti. Bunların başında itaat etmeyenlerin ihanet ve münafıklık ile itham edilmesi geliyor. Bu kişiler sosyal medya platformlarında itibar suikastlarına da uğruyor. Bu da olmazsa tehdit, şantaj yöntemi devreye sokuluyor.

İddianamede cinsel sapıklığa varan eylemler de dikkat çekiyor. Oktar'ın şikayetçi olanları sapkın ilişkilere zorladığı vurgulanıyor.

Örgüt yapısına göre Oktar sözde mehdi, 314 kişi de talebesi

İddialardan biri de örgütün, FETÖ gibi, sözde mehdilikle dünyayı ele geçirmeyi planladığı. Adnan Oktar'ın sözde mehdi, 314 kişinin de talebeleri olarak seçilmişler grubunda yer aldığı iddia ediliyor. Hedefin bir gün dünyayı yönetmek olduğu belirtiliyor.

Adnan Oktar'ın bazı örgüt yöneticilerini küçük yaşta yanına alarak beyinlerini yıkadığı da iddialar arasında. Oktar, veliaht olarak 14 yaşındayken Merve Büyükbayrak'ı özel olarak yetiştirmiş. Büyükbayrak birinci derece yöneticiler arasında.

Mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra sanıklar yargılanmaya başlayacak.

Kaynak: TRT HAber