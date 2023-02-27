6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık'ta kurulan "Okçular Vakfı Türk Obası"nda depremzedeler konaklayacak.

Ahlat ve Malazgirt’te vakıf tarafından kurulan çadırlar AFAD kordinasyonunda taşınarak Mehmetçik ve polis ekiplerinin yardımıyla Pazarcık ilçesine kuruluyor.

[Fotoğraf: AA]

"İçleri keçe kaplı ve kuzine sobaları olacak"

Okçular Vakfı gönüllülerinden Selçuk Diyarbekir, iki hafta önce çadırları kurmaya başladıklarını söyledi.

Çadırların Malazgirt ve Ahlat'taki oba alanından sökülüp getirildiğini belirten Diyarbekir, "Hem alt ahşaplarının çakılma işlemi hem de çadırların izolasyonları yapılıyor. Şu an toplam 100 çadır var burada. Yaklaşık 600-700 kişinin konaklaması mümkün olacak. Çadırların geneli Türk oba çadırları. Oba çadırlarının haricinde burada Moğol çadırları ve Kırgız çadırları da var. Çadırlarımız 36 metrekare. Tabanların ahşap ile yerden yükseltilmesini sağladık. İçleri keçe kaplı ve kuzine sobaları olacak. Hem ısı yalıtımı hem yağmur yalıtımı bu şekilde sağlanıyor" dedi.

Çadırların içinde yapacakları üç bölme sayesinde çocuklu bir ailenin rahatlıkla kullanımına sunulacağını dile getiren Diyarbekir, "Bunlarda genelde tek aile kalacaksa eğer çocuklar bir tarafta, anne baba bir tarafta kalabilecek. İçerisinde aydınlatma, piriz, mutfak ve duş alanı olacak" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Obanın içinde duş ve tuvalet konteynerleri de kuruldu"

Obanın içinde duş ve tuvalet konteynerlerinin de kurulduğunu belirten Diyarbekir, şunları söyledi:

"Obada çocuklar için oyun alanları, güvenlik kontrol merkezi ve revir olacak. Kızılaydan üç öğün yemek geliyor. Burada kalacak kişiler bundan da faydalanacaklar. Mehmetçik ve polis, tüm çadır kurulum süreçlerinde katkıda bulunuyor bize. Onlarla beraber hızlı bir şekilde bitirmeye çabalıyoruz."