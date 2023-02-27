Türk Kızılay, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Adıyaman Üniversitesinde oluşturulan mutfaklarda sabah, öğle ve akşam sıcak yemek ve ekmek çıkarıyor.

Büyük kazanlarda pişirilen yemekler, araçlarla çadır kentlere taşınarak, Türk Kızılay ve gönüllüleri tarafından vatandaşlara dağıtılıyor.

Kentte öğün başına ortalama 200 ila 205 bin kişilik yemek çıkıyor.

Türk Kızılay Adıyaman Beslenme Koordinatörü Tarık Telli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bu yana tüm kurumların ve Türk Kızılayın seferber olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mutfaklarımızda büyük kazanlarımız depremzedeler için kaynıyor. Adıyaman'da yaklaşık 400 gönüllü ve 120 Türk Kızılay personeli görev yapmaktadır. Adıyaman'da 2 mutfağımız var. Pişirilen yemekler çadır kentlerde dağıtılıyor. Yemekleri mutfaklarda hazırlandıktan sonra aşçı ve gönüllülerimizle dağıtım noktalarına ulaştırıyoruz. Kızılay olarak ilk günden beri Adıyamanlıların yanındayız. Bu büyük bir afet. Türk Kızılay olarak her dakika yanlarındayız. Türk Kızılay 155 yıldır yaraları sardığı gibi bugün de ülkemizde yaşanan afette vatandaşın yaralarını sarmaya devam ediyor."

"Çocukların gülümsemesi bizi çok mutlu ediyor"

Yemek dağıtan Türk Kızılay gönüllüsü Zehra Eroğlu da Diyarbakır'dan Adıyaman'a depremzede ailelere yardım etmek için geldiklerini belirtti.

Depremden hemen sonra her gün yemek dağıttıklarını ifade eden Eroğlu, "Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ailelerin ve çocukların kalplerine dokunmak istiyoruz. Biz onların yanlarında olup, yaralarını sarmak istiyoruz. Kızılay ekibi olarak o yüzden hepimiz buradayız. Çocukların gülümsemesi bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Evleri hasar gören ve çadır kentte ailesiyle kalan 13 yaşındaki Serhat Tuğrul ise "Kızılay her gün bize çok güzel yemekler getiriyor. Teşekkür ederiz." dedi.

Tuğrul, evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, "Deprem anında üzerime duvarlar döküldü. Yatağın altına sığındım. Çok kötü bir an yaşadım. Aileme bir şey olmadı." diye konuştu.