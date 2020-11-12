Yemeklerin ve salataların vazgeçilmezleri arasında bulunan ‘Nar Ekşisi’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret (Geleneksel Ürün Adı) alarak, Oğuzeli adına tescillendi.

Oğuzeli Belediyesinden yapılan açıklamada, nar ve ezogelin çorbasından sonra Oğuzeli adına coğrafi işaret tescili tamamlanan üçüncü ürünün nar ekşisi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli nar ekşisinin en önemli özelliğinin doğal ve katkı maddesi bulunmaması olduğunu, yöresel ürünlere yaptıkları coğrafi işaret ve tescil çalışmalarının turizmde bölgesel pazarlamanın önünü açtığını ifade etti.

"Ürünlerimize şehir dışından hatta yurt dışından yoğun talep var"

Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz Oğuzeli Belediyesi olarak ilçemize ait yöresel ürünlerin tanıtımında etkin rol üstlendik. Ürünlerimize şehir dışından hatta yurt dışından yoğun talep var. Kaliteye önem veriyoruz. Bilindiği üzere ilçemizin sembolü nar, yani narımızla meşhur bir ilçeyiz. Doğal olarak nar türevlerimiz de iyi ve kaliteli oluyor. İnsanlarımız tekrar doğal gıdalara yönelmeye başladı. Nar ekşisi de bunlardan bir tanesi.''