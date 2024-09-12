Öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda öğrencilerden Y. G. sınıf girişinde bir anda nefes almakta zorlanmaya başladı ve yardım istedi.

Nefes borusuna pasta kaçan Y.G.'ye ilk önce arkadaşları yardım etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca sınıftan bir öğrenci hızla yardım için alt kata doğru koştu. Bu esnada kendini koridora atan ve nefes almakta iyice zorlanan Y.G.'nin imdadına öğretmeni Cem Bilal Kaya yetişti.

Öğrencisine defalarca heimlich manevrası yapan Cem Bilal Kaya, uzun mücadelesi sonucunda nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkarmayı başardı.