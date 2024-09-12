Parçalı Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.09.2024 09:51

Cezaevi firarisi, polisten kaçarken sıkıştığı evin bacasında yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde 3 gün önce cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı evin bacasından çatıya çıkarken yakalandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.O.K.’nin (24), 3 gün önce cezaevinden kaçtığı bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Şüphelinin Canik ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, bulunduğu evi sardı.

Polisleri gören hükümlü, bacanın içinden çatıya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ETİKETLER
Cep Telefonu Polis Samsun
Sıradaki Haber
İstanbul'da yol kenarında 2 el bombası bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:30
Ünlü müzisyen Jon Bon Jovi, intihara kalkışan kadını vazgeçirdi
10:37
Cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi
10:22
Türkiye’nin ilk yüksek hızlı asansörü için çalışmalar başladı
10:34
THY'nin Sidney seferleri başlıyor
10:32
Borsa güne yükselişle başladı
10:30
Brent petrolün varil fiyatı 71,36 dolar
Türk kuru üzümünün rekabet gücünü artırmak için yeni pazar önerisi
Türk kuru üzümünün rekabet gücünü artırmak için yeni pazar önerisi
FOTO FOKUS
Öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı
Öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ