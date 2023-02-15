Üç çocuk babası, 48 yaşındaki Ömer Kemik esnaf. Depreme, Kahramanmaraş Pazarcık'ta eşi ve küçük çocuğuyla yakalandı.

Enkaz altında kalmaktan kurtuldu ama evi kullanılamaz haldeydi. Oysa ki o ev "depreme dayanıklı" denilerek satılmıştı.

Pazarcık'ta şimdilik bu aile için bir hayat kalmadı. Ömer Kemik, bir yakını sayesinde eşi ve küçük çocuğunu alıp İstanbul'a gitti. Üniversitede okuyan kızı ve oğlunun yanına yerleşti.

Tüm hatıralarını geride bıraktı Kemik ailesi. Yeni bir başlangıç yapmayı ve mümkün olduğunda memleketlerine dönmeyi istiyorlar.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Volkan Yazıcı