Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan kuvvetli kar yağışı beklenen, Artvin, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce içi "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Uyarıda ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğu belirtildi.