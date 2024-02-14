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Türkiye
İHA 14.02.2024 06:22

Ocakta unutulan yemek, mutfağı yaktı: 1 kişi hastanelik oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir dairenin mutfağında ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Mutfak kullanılmaz hale gelirken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Ocakta unutulan yemek, mutfağı yaktı: 1 kişi hastanelik oldu

Yeniyalı Mahallesi Hasan Sevinç Sokak’taki 3 katlı apartmanın 1’inci katında, B.A.’ya ait dairenin mutfak kısmında ocak üzerinde unutulan yemek yangına sebep oldu.

Büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet ederken, aile fertleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilendi

Daireye dolan dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, mutfak yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma ve duman tahliyesi için çalışma gerçekleştirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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