Puslu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.02.2024 11:03

Ocak ayında yağışlar yüzde 100 arttı

Türkiye genelindeki ocak ayı yağışları, uzun yıllar normaline göre yüzde 25, geçen yılın ocak ayı yağışlarına kıyasla ise yüzde 100'den fazla arttı.

Ocak ayında yağışlar yüzde 100 arttı

1991-2020 döneminde ocak ayında 69,8 kilogram olan yağış normali, bu yılın ocak ayında 87,5 kilogram ölçüldü.

Böylece, Türkiye geneli ocak ayı yağışları normaline (1991-2020) göre yüzde 25, 2023'ün ocak ayı yağışlarına kıyasla da yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta rekor yağış

Geçen ay, Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerde yağışlar artarken, en fazla artış yüzde 68 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

Yağışlar özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde yüksek oranda artarken, Giresun, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

Hakkari, Siirt ve Şırnak son 64 yılın en yüksek, Van ve Bitlis ise en yüksek ikinci ocak ayı yağışını aldı. Normallerine göre Antalya'nın batısı, Aydın, Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağışlar yüzde 40'ın üzerinde azaldı.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

En fazla yağışı Rize aldı

En fazla yağış 226,4 kilogram ile Rize, en az yağış 33,9 kilogram ile Kars'ta ölçülürken, normaline göre en fazla azalma yüzde 30 ile Denizli'de kaydedildi.

Türkiye genelinde uzun yıllar ocak ayısı ortalaması 15,4 yağışlı günken, yağışlı gün sayısı İstanbul çevresi, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Giresun, Rize, Artvin sahil şeridi ile Bitlis ve Siirt çevrelerinde 20-25 gün aralığında, Denizli ve Uşak çevrelerinde ise yer yer 10 günün altında ölçüldü.

ETİKETLER
Meteoroloji Yağış Sağanak
Sıradaki Haber
Osmaniye'de bir kadının midesinden 2 kilo saç çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Araştırma: İklim değişikliğinin getirdiği dengesiz hava koşulları çekirge istilalarını artıracak
11:26
Kusurlu araç satışındaki uyuşmazlıklar 1 haftada çözülebilecek
11:21
Gazze'den dönen Fransız doktor, "soykırımın" sürdüğünü söyledi
11:16
2 ilde yoğun kar: 466 yol kapalı
11:19
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarpıp alev aldı: 2 ölü, 5 yaralı
11:16
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Kars’ın Sarıkamış ilçesi karla kaplandı
Kars’ın Sarıkamış ilçesi karla kaplandı
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde batan gemiye ait bir can salı bulundu
Marmara Denizi'nde batan gemiye ait bir can salı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ