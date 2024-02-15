Puslu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.02.2024 10:41

İstanbul'da metrobüs yangını

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken yolcular da hızla tahliye edildi. Seferlerin durdurulması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'da metrobüs yangını

Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Bahçelievler Durağı'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yolcular yangın nedeniyle metrobüsten indirildi.

Seferlerin iki yönlü durdurulması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Aracın motor kısmındaki alevler, yangın söndürme tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. Metrobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Durdurulan metrobüs seferleri ise yangının söndürülmesi sonrasında kontrollü sağlanmaya başlandı.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
BUDO seferlerine fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Araştırma: İklim değişikliğinin getirdiği dengesiz hava koşulları çekirge istilalarını artıracak
11:26
Kusurlu araç satışındaki uyuşmazlıklar 1 haftada çözülebilecek
11:21
Gazze'den dönen Fransız doktor, "soykırımın" sürdüğünü söyledi
11:16
2 ilde yoğun kar: 466 yol kapalı
11:19
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarpıp alev aldı: 2 ölü, 5 yaralı
11:16
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Kars’ın Sarıkamış ilçesi karla kaplandı
Kars’ın Sarıkamış ilçesi karla kaplandı
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde batan gemiye ait bir can salı bulundu
Marmara Denizi'nde batan gemiye ait bir can salı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ