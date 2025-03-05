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Türkiye
AA 05.03.2025 14:25

Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu

Şanlıurfa'da annesi emzirirken boğulma tehlikesi geçiren 30 günlük bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanının anneyi doğru bir şekilde yönlendirmesi sayesinde yeniden hayata tutundu

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan bir anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 30 günlük bebeği Nilüfer'in nefes borusuna anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını söyledi.

Annenin panik hali karşısında soğukkanlı davranan ekipler ilk olarak adrese ambulans yönlendirdi.

Ardından çağrıyı çeken Acil Tıp Teknikeri (ATT) Zehra Tankuş, boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusunda anneyi yönlendirdi.

Nilüfer bebek hayata tutundu

Tankuş'un dediklerini bire bir yerine getiren anne, bebeğinin nefes alması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Tankuş, sağlık ekipleri eve ulaşana kadar anneyi hatta tutarak sakinleştirip nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı oldu. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu.

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.

Konuya ilişkin anne ve sağlık çalışanı arasındaki konuşmaların ses kayıtları ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından video yapılarak paylaşıldı.

Ses kayıtlarında annenin panik halleri ve sağlık çalışanının önce anneyi sakinleştirerek yapması gerektiğini anlattığı konuşmalar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tankuş, anneye telefonda cesaret verdiğini söyledi.

Gurur verici bir olay yaşadığını ifade eden Tankuş, "Bebeğin kurtulduğunu söyleyince annedeki bu rahatlık bize de geçti. Anne mutlu oldu. Bebeğin artık yavaş yavaş ağlamaya başladığını söyledi. Bebeğe hayata tutunma imkanını verdik ve bu da bizim için gurur verici bir duygudur." dedi.

Tankuş'a İl Sağlık Müdürlüğünce özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

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112 Acil Çağrı Merkezi Bebek
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Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
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