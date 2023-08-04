Nikahtan kaçan damat icraya yakalandı

Grafik tasarımcısı genç bir kadının 6 yıldır süren ilişkisi düğüne saatler kala son buldu.

Damat adayı tarafından haber dahi verilmeden terk edilen genç kadın, günlerce uğraşsa da evlilik hayalleri kurduğu kişiye ne telefonla ne de sosyal medya üzerinden ulaşabildi.

Tam bir ay sonra telefonunu açan nişanlısı evlenmekten vazgeçtiğini söyledi.

Gelin adayı 6 yıllık ilişkisinde maddi olarak ağır bir borç altına girdiğini iddia ederek, süreci yargıya taşıdı.

Nişanlısına verdiği yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı geri isteyen genç kadın, parayı tahsil etmek için icra takibi başlattı.

Bununla da kalmayan kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' suçundan eski nişanlısından şikayetçi oldu.

Emel E. başlattığı icra takibi sayesinde ödediği tüm parayı geri alırken, savcılık ise eki nişanlı hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

Konuyu değerlendiren Avukat Gizem Gonce, "Evlilik yolunda ilerlerken son gün evlenmekten vazgeçen karşı taraf, evlilik vaadiyle aslıda müvekkili kandırmış oluyor. Bundan dolayı biz bir icra takibi yaparak gönderilen miktar üzerinden kendisine bu banka kanalıyla ödenen paranın iadesinin yapılmasını talep ettik. İcra takibi de kesinleşti" dedi.

Haber: Hilal Yıldırım