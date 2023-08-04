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Türkiye
AA 04.08.2023 14:00

Dükkanının önündeki vantilatörü çalınan esnaf: Bunların hepsi sıcaktan

İstanbul Arnavutköy’de bir dükkanının önündeki vantilatörü gözüne kestiren hırsız sokakta birkaç tur attıktan sonra cihazı çaldı. Ürünün eksik olduğunu fark ettikten sonra güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi yaşadığı durum için, “Bunların hepsi sıcaktan, normal sıcaklıklar yaşamıyoruz” yorumunu yaptı.

Dükkanının önündeki vantilatörü çalınan esnaf: Bunların hepsi sıcaktan
[Fotograf: İHA]

İstanbul’da etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle zaman zaman termometreler 40 dereceyi gösteriyor.

Serinlemek için kimi klima kimisi de ise vantilatör alıyor. Arnavutköy’de ise sıcaktan bunalan bir hırsız ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestirerek, sokakta bir kaç kez tur attı. Etrafı kolaçan eden hırsız vantilatörü çalarak kaçtı.

Dükkan kapatırken ürününün eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi Vedat Özen, güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlığın gerçekleştiğini fark etti.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hem satış konusunda kolaylık sağlayan hem de serinlemek isteyen hırsızlar vantilatörlere yöneldi. Öte yandan esnafın hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Bunlar hep sıcaktan, normal sıcaklıklar yaşamıyoruz”

Duruma tepki gösteren işletmeci Vedat Özen, “Biz burada ambalaj işi yapıyoruz akşam saatlerinde birisi gelmiş vantilatör çalmış götürmüş. Ben ilk defa karşılaştım havalar sıcak, sıcaktandır diye umuyorum. Biz kim olduğunu bulduk, 'şikayetçi olmayın' dediler olmadık. Bilmiyorum ama sıcaktandır bunların hepsi sıcaktan normal sıcaklık yaşamıyoruz. Ondan çalmış olabilir” dedi.

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