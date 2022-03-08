Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 28 Şubat-7 Mart tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 1,78 gram esrar, 12,35 gram metamfetamin, 10,55 gram eroin, 0,97 gram bonzai, 14 uyuşturucu hap, 5 fişek, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 505 lira, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 18:01
- 17:56
- 17:40
- 17:29
- 17:31
Sıradaki Haber
İSKİ'den kar yağışı öncesi önemli uyarı: Su tesisatı ve sayaçları korunmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz