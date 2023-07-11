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Türkiye
AA 11.07.2023 02:51

Niğde'de trafik kazası: 3 ölü

Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil, daha sonra elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada, yaya ile araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Niğde'de trafik kazası: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Niğde-Bor kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Edanur Çeliktaş'a çarptı.

Daha sonra kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alev alan otomobildeki yangını söndürdü.

Kazada, Çeliktaş ile yanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Niğde Trafik Kazası
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