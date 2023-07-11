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Türkiye
AA 11.07.2023 01:48

Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç tırla çarpıştı: 9 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu, 9 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç tırla çarpıştı: 9 yaralı
[Fotograf: AA]

Metin K. yönetimindeki hafif ticari araç, Bandırma-Bursa kara yolunun Ömerli Mahallesi'ne dönüş kavşağında Lütfü Arslan idaresindeki tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Metin K. ile aynı araçtaki Emine, Muhammed Ahmet, Mahmut Abdullah ve Fatma Zeynep Karabağ ile Canan, Aişe Hümeyra, Elif Sare ve Yüsra Hilal Kurt yaralandı.

Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucu Metin K'nin kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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