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Türkiye
AA 17.07.2024 19:05

Niğde'de şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlenecek.

Niğde'de şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak
[Fotograf: TRT Haber]

"Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun" sloganı ile düzenlenecek Niğde Yarı Maratonu, 21 Temmuz 2024 Pazar günü gerçekleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu desteğiyle düzenlenecek maraton 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda koşulacak. 21K Niğde Yarı Marartonu saat 08.00'de, 10K Niğde Yol Koşusu saat 09.00'da ve 5K Halk Koşusu saat 09.15'te şehir merkezinden start alacak.

Maraton hakkında açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, her zaman yüreklerinde taşıdıkları Niğde'nin kahraman evladı, demokrasi şehidi Ömer Halisdemir'i rahmet ve şükranla andıklarını dile getirdi.

Şehit Ömer Halisdemir adına düzenlenecek özel etkinliğin Niğde'nin eşsiz güzelliklerini ve köklü tarihini tanıtma fırsatı sunduğunu söyleyen Çelik, "Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği şehrin eşsiz sokaklarında koşacak sporcularımız, Niğde'nin görsel şölenini bizzat yaşayacak. Organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Niğde'nin kadim tarihini ve zengin kültürel mirasını geleceğe taşıma adına önemli bir köprü olacak. Niğde Yarı Maratonu'na katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu anlamlı etkinliğin Niğde'nin tanıtımında ve spor kültürünün gelişiminde önemli rol oynayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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Niğde Ömer Halisdemir 15 Temmuz
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