Parçalı Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.07.2024 20:29

Çatalca'da 2 bin 120 kök kenevir ele geçirildi

Çatalca'da orman arazisi içerisinde 2 bin 120 kök kenevirin ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çatalca'da 2 bin 120 kök kenevir ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Yalıköy Mahallesi ile Çilingoz Tabiat Parkı arasında kalan ormanlık arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı, öğütücülerle imal edilip satıldığı bilgisi üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda çalışma yürüten Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, parkta ikamet ettiği tespit edilen S.Ö. ve bazı şüphelilerin kenevir ektiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i kadın 6 şüpheliyi yakaladı.

Çatalca'da 2 bin 120 kök kenevir ele geçirildi

Operasyonda, orman arazisi içerisinde 2 bin 120 kök kenevirin yanı sıra 70 gram esrar, 50 gram esrar tohumu, 946 bin lira, 357 dolar, 115 avro, 145 pound, 250 gram altın, 4 bilezik, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 44 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" , "ormanı işgal ve faydalanma" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinin, adreste bulunmayan şüpheli S.Ö'yü yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu Tabiat Parkı
Sıradaki Haber
Amasya'da dere yatağına düşen kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
Türkiye ve Nijer arasında petrol ve doğal gaz alanında niyet beyanı
22:19
Bakan Fidan: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor
22:14
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davasının ilk duruşması görüldü
22:06
90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı
21:27
Tunceli'de feribot seferlerine rüzgar engeli
21:22
ABD'de Trump'a suikast girişimini araştırmak için komisyon kuracak
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ