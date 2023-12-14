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Türkiye
AA 14.12.2023 17:29

Nevşehir'de yakalanan 11 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Nevşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Nevşehir'de yakalanan 11 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

183 personelin katıldığı, 641 yabancı uyruklunun kimlik sorgulamasının yapıldığı uygulamada yurda yasa dışı yollardan giren ve seyahat belgesi bulunmayan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

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Nevşehir Düzensiz Göçmenler
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