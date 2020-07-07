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Nevşehir'de saman yüklü kamyonet yandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Acıgöl-İnallı köyü yolunda saman balyası taşıyan Şenol Yılmaz yönetimindeki kamyonetin kasasından duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede aracı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürüyor.
Etiketler: saman yüklü kamyon kamyon yangınıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 16:41
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